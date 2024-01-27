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Богданова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Богданов Bogdanoff Ефим Семенович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Павлович

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
После 1915

Сын: Богданов Bogdanoff Андрей Семенович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Павлович

Смерть
Около 1920
Ашхабат, Турменистан, ССР
Рождение ребёнка
1925

Сын: Богданов Bogdanoff Павел Семенович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Павлович

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