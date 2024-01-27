Богданова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Богданов Bogdanoff Ефим Семенович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Павлович
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
После 1915
Сын: Богданов Bogdanoff Андрей Семенович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Павлович
Смерть
Около 1920
Ашхабат, Турменистан, ССР
Рождение ребёнка
1925
Сын: Богданов Bogdanoff Павел Семенович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Павлович