Миниярова Фатима Мавлияровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Минияров Мавлияр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Зайтуна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аклима
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хакима
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гимирьян
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1976