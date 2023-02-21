Миниярова Фатима Мавлияровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миниярова Фатима Мавлияровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Минияров Мавлияр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Зайтуна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аклима

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хакима

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гимирьян

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1976
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