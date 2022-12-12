Долинко Вера Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Долинко Федосей
Мать: ?
Рождение ребёнка
23.05.1939
Дочь: Федчишин Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Примак Федор
Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Развод
Неизвестно
Муж: Примак Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Примак Федор
Смерть
2001