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Долинко Вера Федосеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Долинко Федосей

Мать: ?

Рождение ребёнка
23.05.1939

Дочь: Федчишин Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Примак Федор

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Развод
Неизвестно

Муж: Примак Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Примак Федор

Смерть
2001
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