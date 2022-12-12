Глупов Борис Никифоров
Место рождения
Дата рождения1735 ст.
Дата смерти1794 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1735 ст.
Отец: Глупов Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: Авдотья Борисова
Мать ребёнка: Глупова Гликерия Агапова
Взятая тогож (Крапивенского) уезду из вотчины госпожей моих (Марфа и Анна Леонтиевны Карабановы) из сельца Лапино.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Агеева
Смерть
1794 ст.
Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область