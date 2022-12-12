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Глупов Борис Никифоров

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Место рождения

Лапино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1735 ст.

Дата смерти

1794 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.

Отец: Глупов Никифор

Мать: не указана

Лапино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1755 ст.

Дочь: Авдотья Борисова

Мать ребёнка: Глупова Гликерия Агапова

Лапино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Взятая тогож (Крапивенского) уезду из вотчины госпожей моих (Марфа и Анна Леонтиевны Карабановы) из сельца Лапино.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Агеева

Смерть
1794 ст.
Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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