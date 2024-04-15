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Ильин Иван Емельянович

Место рождения

Рязанская губ., Скопинский уезд,Милославский р-н,д.Жерновки

Дата рождения

Около 25.06.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.06.1885

Отец: Ильин Емельян Максимович

Мать: Ильина Анна Ефимовна

Бракосочетание
04.02.1903

Жена: Ильина (Евстратова) Екатерина Варфоломеевна

Рождение ребёнка
18.02.1905

Дочь: (Ильина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ильина (Евстратова) Екатерина Варфоломеевна

Рождение ребёнка
19.06.1906

Сын: Ильин Иван Иванович

Мать ребёнка: Ильина (Евстратова) Екатерина Варфоломеевна

Рождение ребёнка
28.05.1908

Дочь: Леонова (Ильгина) Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Ильина (Евстратова) Екатерина Варфоломеевна

Смерть
Неизвестно

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