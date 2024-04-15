Ильин Иван Емельянович
Место рожденияРязанская губ., Скопинский уезд,Милославский р-н,д.Жерновки
Дата рожденияОколо 25.06.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 25.06.1885
Отец: Ильин Емельян Максимович
Мать: Ильина Анна Ефимовна
Бракосочетание
04.02.1903
Рождение ребёнка
18.02.1905
Дочь: (Ильина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ильина (Евстратова) Екатерина Варфоломеевна
Рождение ребёнка
19.06.1906
Сын: Ильин Иван Иванович
Мать ребёнка: Ильина (Евстратова) Екатерина Варфоломеевна
Рождение ребёнка
28.05.1908
Дочь: Леонова (Ильгина) Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Ильина (Евстратова) Екатерина Варфоломеевна
Смерть
Неизвестно