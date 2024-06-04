Салтыкова (Безсолицына) Анна Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Безсолицына) Анна Дементьева

Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
06.02.1795

Муж: Салтыков Прохор Кузьмин

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795

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