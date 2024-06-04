Салтыкова (Безсолицына) Анна Дементьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
06.02.1795
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795