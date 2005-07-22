Серцова Виктория Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серцова Виктория Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.2005

Отец: Серцов Сергей

Мать: Серцова Татьяна Владимировна

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