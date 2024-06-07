(Суворова) Марья Ильина
Место рожденияРычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Дата рождения21.03.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1848
Отец: Суворов Илья Лукин
Мать: Ксения Мартынова
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
дата рождения из записи о браке
Упоминание
Неизвестно
МК 1848
Бракосочетание
06.11.1866
Муж: Михаил Яковлев
Якушево
Смерть
Неизвестно