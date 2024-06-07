(Суворова) Марья Ильина 21.03.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Суворова) Марья Ильина

Место рождения

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)

Дата рождения

21.03.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

1821 г.р.

Муж

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1848

Отец: Суворов Илья Лукин

Мать: Ксения Мартынова

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
дата рождения из записи о браке
Упоминание
Неизвестно
МК 1848
Бракосочетание
06.11.1866

Муж: Михаил Яковлев

Якушево
Смерть
Неизвестно

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