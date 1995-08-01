Герасимова (Мацыгина) Юлия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1995
Отец: Мацыгин Алексей Юрьевич
родилась в 11-15, вес 3080, рост 54
Образование
С 01.09.2002 по 25.06.2013
среднее | школа №1
Крещение
16.06.2004
Godparents:Мацыгин В.В.,Толкачёва Н.Ю. | Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Никитский храм
Образование
С 01.09.2013 по 28.06.2018
высшее | Current education:1 | Фармацевтический факультет ЯГМУ
Работа или профессия
С 27.03.2018
Провизор | ООО "Ригла"
Бракосочетание
24.09.2022
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно