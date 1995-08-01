Герасимова (Мацыгина) Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Мацыгина) Юлия Алексеевна

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Место рождения

Кимры, город Кимры, Тверская область

Дата рождения

01.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1995

Отец: Мацыгин Алексей Юрьевич

Мать: Мацыгина Ирина Васильевна

Кимры, город Кимры, Тверская область
родилась в 11-15, вес 3080, рост 54
Образование
С 01.09.2002 по 25.06.2013
Кимры, город Кимры, Тверская область
среднее | школа №1
Крещение
16.06.2004
Курск, город Курск, Курская область
Godparents:Мацыгин В.В.,Толкачёва Н.Ю. | Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Никитский храм
Образование
С 01.09.2013 по 28.06.2018
Курск, город Курск, Курская область
высшее | Current education:1 | Фармацевтический факультет ЯГМУ
Работа или профессия
С 27.03.2018
Курск, город Курск, Курская область
Провизор | ООО "Ригла"
Бракосочетание
24.09.2022

Муж: Герасимов Владислав Александрович

Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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