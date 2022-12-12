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Песков Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

05.11.1953 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Песков Григорий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
1912 ст.

Жена: Пескова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Писков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Пескова Мария Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
место рождения деревня Шинкость в марте 1923 года
Смерть
05.11.1953 ст.
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