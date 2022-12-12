Песков Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти05.11.1953 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Песков Григорий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
1912 ст.
Жена: Пескова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Писков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Пескова Мария Ивановна
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
место рождения деревня Шинкость в марте 1923 года
Смерть
05.11.1953 ст.