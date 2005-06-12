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Усманов Ильнур Фаритович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

25.03.1982

Дата смерти

12.06.2005

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.06.2005
Рождение ребёнка
03.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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