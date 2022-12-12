Тимофеев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Анисия Петровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Тимофеева Анисия Петровна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Тимофеев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Тимофеева Анисия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Анисия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Виталий (Витька) Николаевич
Мать ребёнка: Тимофеева Анисия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно