Тимофеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1930 г.р.
Около 1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Анисия Петровна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Тимофеева Анисия Петровна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Тимофеев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Тимофеева Анисия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Анисия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Виталий (Витька) Николаевич

Мать ребёнка: Тимофеева Анисия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Анисия Петровна

Смерть
Неизвестно
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