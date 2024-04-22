Саяпина Пелагея Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саяпина Пелагея Елисеевна

Место рождения

Вязовая, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

03.11.1888

Дата смерти

18.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязовая, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саяпин Константин Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Вязовая, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саяпина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Саяпин Василий Дмитриевич

Вязовая, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саяпин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.02.1910

Дочь: Жданова (Саяпина) Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Саяпин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Саяпин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Саяпин Василий Дмитриевич

Бобылевка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.04.1928

Дочь: Попова Саяпина Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Саяпин Василий Дмитриевич

Вязовая, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
18.04.1967
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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