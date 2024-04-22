Саяпина Пелагея Елисеевна
Место рождения
Дата рождения03.11.1888
Дата смерти18.04.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саяпин Константин Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саяпина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Саяпин Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1910
Дочь: Жданова (Саяпина) Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Саяпин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Саяпин Василий Дмитриевич
Бобылевка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.04.1928
Дочь: Попова Саяпина Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Саяпин Василий Дмитриевич
Смерть
18.04.1967
Саратов, город Саратов, Саратовская область