Чернышова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Чернышов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Чернышова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чернышов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Чернышов Александр Иванович
Отец ребёнка: Чернышов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Чернышова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Чернышов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно