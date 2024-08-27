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Чернышова Екатерина Ивановна

Место рождения

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1898

Муж: Чернышов Иван Александрович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Чернышов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Чернышов Иван Александрович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Чернышова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чернышов Иван Александрович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Чернышов Александр Иванович

Отец ребёнка: Чернышов Иван Александрович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Чернышова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Чернышов Иван Александрович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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