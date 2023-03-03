Козлова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1850

Сын: Козлов Матфей Афанасьевич

Отец ребёнка: Козлов Афанасий Григорьевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1850
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Козлов Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Козлов Афанасий Григорьевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.04.1859

Дочь: Козлова Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Козлов Афанасий Григорьевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1859
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Афанасий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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