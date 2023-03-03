Козлова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1850
Сын: Козлов Матфей Афанасьевич
Отец ребёнка: Козлов Афанасий Григорьевич
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1850
Рождение ребёнка
До 1857
Отец ребёнка: Козлов Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
05.04.1859
Дочь: Козлова Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Козлов Афанасий Григорьевич
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1859
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно