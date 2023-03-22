Жулин кирилл евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти12.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулина агафья савельевна
Смерть
12.07.1943
Прохоровка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
284 гвардейский стрелковый полк 95 гвардейской стрелковой дивизии место захоронения белгородская область прохоровский район с.Прелестное