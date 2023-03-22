Жулин кирилл евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулин кирилл евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

12.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулина агафья савельевна

Смерть
12.07.1943
Прохоровка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
284 гвардейский стрелковый полк 95 гвардейской стрелковой дивизии место захоронения белгородская область прохоровский район с.Прелестное
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