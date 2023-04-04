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Баранов Владимир Георгиевич

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Место рождения

Беломорк

Дата рождения

12.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1988

Отец: Баранов Георгий Васильевич

Мать: Баранова Ирина Баранова

Беломорк
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