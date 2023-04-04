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Баранов Владимир Георгиевич
Баранов Владимир Георгиевич
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Место рождения
Беломорк
Дата рождения
12.11.1988
Пол
Мужской
Отец
Баранов Георгий Васильевич
1941 г.р.
Мать
Баранова (Радченко) Ирина Баранова
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1988
Отец:
Баранов Георгий Васильевич
Мать:
Баранова Ирина Баранова
Беломорк
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