Чередов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: не указана
Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно