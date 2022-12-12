Чередов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Чередов Григорий Борисов

Мать: Чередова Настасья Александровна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Чередов Семён Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Аграфена Семёновна

Смерть
Неизвестно
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