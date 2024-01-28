Балаев Эльдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балаев Эльдар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.?

Сын: Балаев Намик Эльдарович

Мать ребёнка: Насирова Эльмая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаев Али Эльдарович

Мать ребёнка: Насирова Эльмая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балаева Наиба Эльдаровна

Мать ребёнка: Насирова Эльмая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насирова Эльмая

Развод
Неизвестно

Жена: Насирова Эльмая

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