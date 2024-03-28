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Свиридов Аввакум Антипович

Место рождения

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Свиридов Елисей Аввакумович

Мать ребёнка: Свиридова Екатерина Васильевна

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Городецкая (Свиридова) Анна Аввакумовна

Мать ребёнка: не указана

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Толпыгина (Свиридова) Прасковья Аввакумовна

Мать ребёнка: не указана

Мякишево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1763

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