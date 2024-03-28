Свиридов Аввакум Антипович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Свиридов Елисей Аввакумович
Мать ребёнка: Свиридова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Городецкая (Свиридова) Анна Аввакумовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Толпыгина (Свиридова) Прасковья Аввакумовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1763