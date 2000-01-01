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Parland Robert

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Место рождения

Glasgow, Lanark, Scotland

Дата рождения

1653

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1654 г.р.

Дети

1678 г.р.
1682 г.р.
1684 г.р.
1687 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1653

Отец: Parland ?

Мать: не указана

Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
08.03.1678

Сын: Parland John

Мать ребёнка: Parland Elizabeth

Glasgow, Lanark, Scotland
Бракосочетание
06.06.1678

Жена: Parland Elizabeth

Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
?.04.1682

Сын: Parland Walter

Мать ребёнка: Parland Elizabeth

Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
?.05.1684

Сын: Parland Robert

Мать ребёнка: Parland Elizabeth

Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
?.11.1687

Дочь: Elizabeth

Мать ребёнка: Parland Elizabeth

Смерть
Неизвестно
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