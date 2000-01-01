Parland Robert
Место рожденияGlasgow, Lanark, Scotland
Дата рождения1653
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1653
Отец: Parland ?
Мать: не указана
Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
08.03.1678
Сын: Parland John
Мать ребёнка: Parland Elizabeth
Glasgow, Lanark, Scotland
Бракосочетание
06.06.1678
Жена: Parland Elizabeth
Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
?.04.1682
Сын: Parland Walter
Мать ребёнка: Parland Elizabeth
Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
?.05.1684
Сын: Parland Robert
Мать ребёнка: Parland Elizabeth
Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
?.11.1687
Дочь: Elizabeth
Мать ребёнка: Parland Elizabeth
Смерть
Неизвестно