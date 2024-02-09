Кобзева Ольга Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева Ольга Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзев Юрий Борисович

Отец ребёнка: Кобзев Борис

Рождение ребёнка
08.03.?

Сын: Кобзев Александр Борисович

Отец ребёнка: Кобзев Борис

Смерть
Неизвестно

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