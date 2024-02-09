Кобзева Ольга Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобзев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кобзев Борис
Рождение ребёнка
08.03.?
Сын: Кобзев Александр Борисович
Отец ребёнка: Кобзев Борис
Смерть
Неизвестно