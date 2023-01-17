Харьков Никита
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Харьков Гаврила
Мать ребёнка: Харькова Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Харьков Дмитрий
Мать ребёнка: Харькова Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Харьков Степан
Мать ребёнка: Харькова Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Харькова Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Харьков Иван
Мать ребёнка: Харькова Варвара Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно