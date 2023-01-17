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Харьков Никита

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1822

Сын: Харьков Гаврила

Мать ребёнка: Харькова Варвара Семеновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Харьков Дмитрий

Мать ребёнка: Харькова Варвара Семеновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1831

Сын: Харьков Степан

Мать ребёнка: Харькова Варвара Семеновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Харькова Варвара Семеновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Харьков Иван

Мать ребёнка: Харькова Варвара Семеновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харькова Варвара Семеновна

Смерть
Неизвестно
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