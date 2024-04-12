Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Иван Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1747
Сын: Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Филипповна
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Авдотья Филипповна
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кузьма Филиппов
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Филипповна
Смерть
1794
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область