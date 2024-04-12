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Филипп Иванович

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Иван Михайлович

Мать: ?

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Филипповна

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Авдотья Филипповна

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кузьма Филиппов

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Филипповна

Смерть
1794
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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