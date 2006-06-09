Григорьева (Иванова) Клавдия Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Иванова) Клавдия Логиновна

Место рождения

Зилово, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.03.1914

Дата смерти

09.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1914

Отец: Иванов Логин Иванович

Мать: Иванова Крылова Анна Тереньтьевна

Зилово, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1940

Дочь: Григорьева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Григорьев (Кузьмичев) Василий Григорьевич

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
13.07.1942

Сын: Григорьев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Смерть
09.06.2006

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