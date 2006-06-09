Григорьева (Иванова) Клавдия Логиновна
Место рождения
Дата рождения22.03.1914
Дата смерти09.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1914
Рождение ребёнка
16.01.1940
Дочь: Григорьева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Григорьев (Кузьмичев) Василий Григорьевич
Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
13.07.1942
Сын: Григорьев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Смерть
09.06.2006