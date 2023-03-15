Андреева Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Софья

Андреева Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Вера Владимировна

Отец ребёнка: Андреев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Андреев Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Владимир Владимирович

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