Каграманян Алик Гайкович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1958
Отец: Каграманян Гайк Захарович
Мать: Саакян Маня
Рождение ребёнка
13.08.1988
Сын: Каграманян Давид Аликович
Мать ребёнка: Акопджанян Гаяне Суреновна
Рождение ребёнка
20.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акопджанян Гаяне Суреновна
Рождение ребёнка
28.08.1991
Дочь: Каграманян Анаит Аликовна
Мать ребёнка: Акопджанян Гаяне Суреновна