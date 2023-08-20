Каграманян Алик Гайкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каграманян Алик Гайкович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1958

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1958

Отец: Каграманян Гайк Захарович

Мать: Саакян Маня

Рождение ребёнка
13.08.1988

Сын: Каграманян Давид Аликович

Мать ребёнка: Акопджанян Гаяне Суреновна

Рождение ребёнка
20.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акопджанян Гаяне Суреновна

Рождение ребёнка
28.08.1991

Дочь: Каграманян Анаит Аликовна

Мать ребёнка: Акопджанян Гаяне Суреновна

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