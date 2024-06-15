(Скворцова) Анастасия Николаева
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения04.10.1896 ст.
Дата смерти20.11.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1896 ст.
Родители: Деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания
Крещение
06.10.1896 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Евсяково) дочь крестьянина Павла Макарова девица Параскева Павлова и ... Показать все
Смерть
20.11.1898 ст.
Похоронена 22 ноября 1898 г. на приходском кладбище Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии