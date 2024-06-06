Бойко (Карчевская) Валентина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1954
Отец: Карчевский Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1974
Сын: Бойко Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Бойко Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
1976
Сын: Бойко Владимир Вячеславович
Отец ребёнка: Бойко Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
18.01.1978
Дочь: Кузьмина Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: Бойко Вячеслав Владимирович