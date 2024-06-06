Бойко (Карчевская) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Карчевская) Валентина Яковлевна

Место рождения

Лепесовка, Хмельницька область

Дата рождения

18.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1954

Отец: Карчевский Яков

Мать: Карчевская Лукерья Семёновна

Лепесовка, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
1974

Сын: Бойко Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Бойко Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
1976

Сын: Бойко Владимир Вячеславович

Отец ребёнка: Бойко Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
18.01.1978

Дочь: Кузьмина Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: Бойко Вячеслав Владимирович

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