Бетехтина Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бетехтина Дарья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Еремеевна

Отец ребёнка: Бетехтин Еремей Леонтьевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Параскева Еремеевна

Отец ребёнка: Бетехтин Еремей Леонтьевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бетехтин Фёдор Еремеевич

Отец ребёнка: Бетехтин Еремей Леонтьевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бетехтин Еремей Леонтьевич

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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