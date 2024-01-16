Бетехтина Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Еремеевна
Отец ребёнка: Бетехтин Еремей Леонтьевич
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Параскева Еремеевна
Отец ребёнка: Бетехтин Еремей Леонтьевич
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Бетехтин Еремей Леонтьевич
д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно