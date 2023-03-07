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Клугман Григорий

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Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Клугман Нисон (Анисим)

Мать: Бася

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
1976
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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