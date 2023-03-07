Клугман Григорий
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Клугман Нисон (Анисим)
Мать: Бася
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно