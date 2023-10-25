Морозов Павел Васильев
Место рожденияд. Бекренево
Дата рождения14.07.1892 ст.
Дата смерти01.08.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1892 ст.
д. Бекренево
Крещение
14.07.1892 ст.
Воскресенская Боровецкая церковь
Восприемником был "собственник деревни Ёнсы, крестьянский сын Иван Александров Евсин
Смерть
01.08.1892 ст.
д. Бекренево
Умер в возрасте двух недель „ от слабости телесного организма“.