Шевалдин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1904
Сын: Шевалдин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Старший урядник Старший урядник 4-го Уральского казачьего полка. 18.05.1917 ст заболел. Поступил в 4 барачный Вяземский госпиталь Вяземского земского союза.
Место жительства
Неизвестно
Раздольное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно