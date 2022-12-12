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Шевалдин Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1904

Сын: Шевалдин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Старший урядник Старший урядник 4-го Уральского казачьего полка. 18.05.1917 ст заболел. Поступил в 4 барачный Вяземский госпиталь Вяземского земского союза.
Место жительства
Неизвестно
Раздольное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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