Шутов Яким Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти1744
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Шутов Федот Петров
Мать: Шутова Маланья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Шутов Аника Якимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Шутов Самсон Якимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Яговкина Мавра Якимова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1744