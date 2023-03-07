Шутов Яким Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Яким Федоров

Шутов Яким Федоров

avatar

Место рождения

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Отец

Между 1685 и 1700 г.р.

Мать

Около 1681 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Шутов Федот Петров

Мать: Шутова Маланья Михайлова

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Шутов Аника Якимов

Мать ребёнка: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Шутов Самсон Якимов

Мать ребёнка: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Яговкина Мавра Якимова

Мать ребёнка: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1744
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close