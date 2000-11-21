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Хрусталева Наталья Геннадьевна
Хрусталева Наталья Геннадьевна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
21.11.2000
Пол
Женский
Отец
Хрусталев Геннадий Владимирович
1978 г.р.
Мать
Хрусталева (Лубнина) Марина Николаевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.2000
Отец:
Хрусталев Геннадий Владимирович
Мать:
Хрусталева Марина Николаевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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