Крутикова Пелагея Кузьмовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКрутикова Пелагея Кузьмовна

Крутикова Пелагея Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крутикова) Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Крутиков Дмитрий Куприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутиков Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Крутиков Дмитрий Куприянович

Рождение ребёнка
03.02.1900

Дочь: Овчаренко (Крутикова) Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Крутиков Дмитрий Куприянович

с.Чергачак, Ойротская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.