Крутикова Пелагея Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крутикова) Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Крутиков Дмитрий Куприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крутиков Дмитрий Куприянович
Рождение ребёнка
03.02.1900
Дочь: Овчаренко (Крутикова) Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Крутиков Дмитрий Куприянович
с.Чергачак, Ойротская губерния
Смерть
Неизвестно