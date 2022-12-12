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Аверкий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1738

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: Феодора Григорьевна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Козма Аверкиевич

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Мария Аверкиевна

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Евдокия Аверкиевна

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1738
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