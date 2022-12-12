Аверкий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: Феодора Григорьевна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Козма Аверкиевич
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Мария Аверкиевна
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евдокия Аверкиевна
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1738