Соплякова Авдотья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соплякова Авдотья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сопляков (Елкин) Яков Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Дочь: (Соплякова) Фекла Яковлевна

Отец ребёнка: Сопляков (Елкин) Яков Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Сопляков Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Сопляков (Елкин) Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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