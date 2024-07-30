Соплякова Авдотья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Дочь: (Соплякова) Фекла Яковлевна
Отец ребёнка: Сопляков (Елкин) Яков Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.
Отец ребёнка: Сопляков (Елкин) Яков Иванович
Смерть
Неизвестно