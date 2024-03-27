(Ostrovsky) Fruma — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ostrovsky) Fruma

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1894 г.р.
1895 г.р.
Около 1900 г.р.
Около 1901 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Gorelik Abram

Отец ребёнка: Gorelik Isak

Zhilichi, Belarus
Рождение ребёнка
1895

Сын: Gorelik Irma

Отец ребёнка: Gorelik Isak

Жиличи (белор. Жылічы) посёлок в Кировском районе Могилёвской области.
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Gorelik Shmuel (Mulya)

Отец ребёнка: Gorelik Isak

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Hava

Отец ребёнка: Gorelik Isak

Смерть
1940
Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
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