(Ostrovsky) Fruma
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Gorelik Abram
Отец ребёнка: Gorelik Isak
Zhilichi, Belarus
Рождение ребёнка
1895
Сын: Gorelik Irma
Отец ребёнка: Gorelik Isak
Жиличи (белор. Жылічы) посёлок в Кировском районе Могилёвской области.
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Gorelik Isak
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Hava
Отец ребёнка: Gorelik Isak
Смерть
1940
Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область