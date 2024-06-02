Чернышев Прокофий Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Кирилл Прокофиевич
Мать ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно
| Анкеты всероссийской переписи 1917 года | Чернышов Феофан Прокопьевич | СВЕДЕНИЯ | Дата Поселения: | | 1899 | Населенный пункт: | | Курья | Волость: | | Змеиногорская волость | Уезд: | |... Показать все
Место жительства
Неизвестно
| Краевое государственное казенное учреждение Дело Ф. 3 Оп. 1 Д. 905 Алфавитная книга учета переселенцев 1893 г. | | 09:58 | | | 09:58 | | | Шифр: | | Ф. 3 Оп. 1 Д. 905 | Опись: | | Ф.... Показать все
Рождение ребёнка
Между ?.05.1865 и ?.11.1866
Сын: Чернышев Феофан Прокофиевич
Мать ребёнка: ?