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Чернышев Прокофий Стефанов

Место рождения

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Чернышев Стефан Потапов

Мать: Чернышева Евдокия Афонасьева

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Кирилл Прокофиевич

Мать ребёнка: ?

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
| Анкеты всероссийской переписи 1917 года | Чернышов Феофан Прокопьевич | СВЕДЕНИЯ | Дата Поселения: | | 1899 | Населенный пункт: | | Курья | Волость: | | Змеиногорская волость | Уезд: | |... Показать все
Место жительства
Неизвестно
| Краевое государственное казенное учреждение Дело Ф. 3 Оп. 1 Д. 905 Алфавитная книга учета переселенцев 1893 г. |  | 09:58 | |  | 09:58 | | | Шифр: | | Ф. 3 Оп. 1 Д. 905 | Опись: | | Ф.... Показать все
Рождение ребёнка
Между ?.05.1865 и ?.11.1866

Сын: Чернышев Феофан Прокофиевич

Мать ребёнка: ?

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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