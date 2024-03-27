Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич
Место рожденияг.Янгиюль, Ташкентской области, Узбекская ССР
Дата рождения24.09.1940
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1940
г.Янгиюль, Ташкентской области, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Биктимирова Марьям
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекская ССР
Развод
Неизвестно
Жена: Биктимирова Марьям
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Биктимирова Марьям
Смерть
2002
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекистан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекистан