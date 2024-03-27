Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБиктимиров Ирик Сибгатуллаевич

Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич

Место рождения

г.Янгиюль, Ташкентской области, Узбекская ССР

Дата рождения

24.09.1940

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1940

Отец: Биктимиров Сибгатулла Гибатович

Мать: Биктимирова Шакура Сайфутдиновна

г.Янгиюль, Ташкентской области, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биктимирова Марьям

г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекская ССР
Развод
Неизвестно

Жена: Биктимирова Марьям

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биктимирова Марьям

Смерть
2002
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекистан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекистан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close