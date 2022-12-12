Цегельник Денис Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цегельник Денис Евгеньевич

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Место рождения

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.05.1977

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.11.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Развод
15.01.2020

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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Место жительства
Неизвестно
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