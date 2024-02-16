Сегленмей Комбу-Маадыр Байыр-оолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сегленмей Комбу-Маадыр Байыр-оолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1936

Отец: Ондар Байыр-оол Шаажан-Хооевич

Мать: Ондар Чысынмаа

Рождение ребёнка
10.03.1962

Сын: Сегленмей Мерген Комбу-Маадырович

Мать ребёнка: Сат Чаш Дамбааевна

Рождение ребёнка
13.11.1963

Сын: Сегленмей Монгун-оол Комбу-Маадырович

Мать ребёнка: Сат Чаш Дамбааевна

Рождение ребёнка
30.09.1967

Сын: Сегленмей Орлан Комбу-Маадырович

Мать ребёнка: Сат Чаш Дамбааевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сат Чаш Дамбааевна

Смерть
Неизвестно
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