Сегленмей Комбу-Маадыр Байыр-оолович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1936
Отец: Ондар Байыр-оол Шаажан-Хооевич
Мать: Ондар Чысынмаа
Рождение ребёнка
10.03.1962
Сын: Сегленмей Мерген Комбу-Маадырович
Мать ребёнка: Сат Чаш Дамбааевна
Рождение ребёнка
13.11.1963
Сын: Сегленмей Монгун-оол Комбу-Маадырович
Мать ребёнка: Сат Чаш Дамбааевна
Рождение ребёнка
30.09.1967
Сын: Сегленмей Орлан Комбу-Маадырович
Мать ребёнка: Сат Чаш Дамбааевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сат Чаш Дамбааевна
Смерть
Неизвестно