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Жилинских Павел Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилинских Агафья Авивна

Место жительства
1900
Красная Долина, Касторенский муниципальный район, Курская область
Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 14 поз. - 26
Рождение ребёнка
07.04.1901

Дочь: Жилинских (Жилинских) Александра Павловна

Мать ребёнка: Жилинских Агафья Авивна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 14_07.04.1901_крещение-08.04.1901 пол_Ж_ запись - 26 род. Александра в село Краснодолинское у крестьянин Жилинских Павел Максимов и законная ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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