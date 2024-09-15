Жилинских Павел Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жилинских Агафья Авивна
Место жительства
1900
Красная Долина, Касторенский муниципальный район, Курская область
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 14 поз. - 26
Рождение ребёнка
07.04.1901
Дочь: Жилинских (Жилинских) Александра Павловна
Мать ребёнка: Жилинских Агафья Авивна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 14_07.04.1901_крещение-08.04.1901 пол_Ж_ запись - 26 род. Александра в село Краснодолинское у крестьянин Жилинских Павел Максимов и законная ... Показать все
Смерть
Неизвестно