Феодора Мартиновна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиМежду 1766 и 1781
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Мартин Корнильевич
Мать: Феодора Михайловна
Бракосочетание
24.10.1745
Муж: Григорий Михайлович
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Федот Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1766 и 1781