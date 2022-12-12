Феодора Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодора Мартиновна

Феодора Мартиновна

avatar

Место рождения

Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1727

Дата смерти

Между 1766 и 1781

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Мартин Корнильевич

Мать: Феодора Михайловна

Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
24.10.1745

Муж: Григорий Михайлович

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1766 и 1781
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close