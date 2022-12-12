Хисматуллин Рахматулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Рахматулла

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Место рождения

Базитамак, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Хисматулла

Мать: не указана

Базитамак, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Сын: Рахматуллин Халиулла

Мать ребёнка: Мазхиамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахматуллин Галимзян

Мать ребёнка: Мазхиамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахматуллин Хабибулла

Мать ребёнка: Мазхиамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазхиамал

Смерть
Неизвестно
Старонадырово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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