Хисматуллин Рахматулла
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Хисматулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Рахматуллин Халиулла
Мать ребёнка: Мазхиамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахматуллин Галимзян
Мать ребёнка: Мазхиамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мазхиамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазхиамал
Смерть
Неизвестно
Старонадырово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан