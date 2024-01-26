Ермошкин Симеон Андреев
Место рождения
Дата рождения18.05.1904 ст.
Дата смерти21.11.1904 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
18.05.1904 ст.
Отец: Ермошкин Андрей Константинов
Мать: Ирина Андреев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл98об-99 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Крещение
20.05.1904 ст.
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл98об-99 Восприемники: Того же села крестьянин Павел Емельянов и того же села крестьянина Трофима Петрова жена Дария Феодорова.
Смерть
21.11.1904 ст.
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл79об-80 Села Новых Маклауш крестьянина Андрей Константинова Ермошкина сын Семен причина: от кори
Похороны
22.11.1904 ст.
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл79об-80 на общественных кладбищах