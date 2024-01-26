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Ермошкин Симеон Андреев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.05.1904 ст.

Дата смерти

21.11.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1904 ст.

Отец: Ермошкин Андрей Константинов

Мать: Ирина Андреев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл98об-99 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Крещение
20.05.1904 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл98об-99 Восприемники: Того же села крестьянин Павел Емельянов и того же села крестьянина Трофима Петрова жена Дария Феодорова.
Смерть
21.11.1904 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл79об-80 Села Новых Маклауш крестьянина Андрей Константинова Ермошкина сын Семен причина: от кори
Похороны
22.11.1904 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл79об-80 на общественных кладбищах

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