Сахно Пётр Александрович
Место рожденияВоронежская обл, Ольховатский р-н, хутор Кошарный
Дата рождения10.07.1939
Дата смерти16.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1939
Отец: Сахно Александр Карпович
Мать: Сахно Мария Фёдоровна
Воронежская обл, Ольховатский р-н, хутор Кошарный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.10.1998
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область