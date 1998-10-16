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Сахно Пётр Александрович

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Место рождения

Воронежская обл, Ольховатский р-н, хутор Кошарный

Дата рождения

10.07.1939

Дата смерти

16.10.1998

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

С 1900 по 1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1939

Отец: Сахно Александр Карпович

Мать: Сахно Мария Фёдоровна

Воронежская обл, Ольховатский р-н, хутор Кошарный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.10.1998
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
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