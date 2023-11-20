Дец Леонид Владимирович 27.01.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дец Леонид Владимирович

Автор
БД
Дец Б.

мужской, родился 27.01.1951

Отец
Дец Владимир Савельевич09.11.1923 г.р.
Мать
Дец (Солдак) Ольга Кирилловна12.12.1923 г.р.
Супруги
Дец (Заяц) Нина Константиновна25.11.1950 г.р.
Дети
Дец Людмила Леонидовна21.01.1974 г.р.
Дец Александр Леонидович13.09.1980 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1951

Отец: Дец Владимир Савельевич

Мать: Дец (Солдак) Ольга Кирилловна

Бракосочетание
1973

Жена: Дец (Заяц) Нина Константиновна

Рождение ребёнка
21.01.1974

Дочь: Дец Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Дец (Заяц) Нина Константиновна

Рождение ребёнка
13.09.1980

Сын: Дец Александр Леонидович

Мать ребёнка: Дец (Заяц) Нина Константиновна

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