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Пушкарева Соломония Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

12.06.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1881 ст.

Сын: Маланьин Игнатий Афанасьевич

Отец ребёнка: Маланьин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
05.10.1885 ст.

Дочь: Лазарева Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Маланьин Афанасий Васильевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.04.1894 ст.

Сын: Маланьин Иоанн Афанасьевич

Отец ребёнка: Маланьин Афанасий Васильевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1896

Сын: Маланьин Иоанн Афанасьевич

Отец ребёнка: Маланьин Афанасий Васильевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (пушкарева Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Маланьин Афанасий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маланьин Афанасий Васильевич

Смерть
12.06.1897 ст.
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