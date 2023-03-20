Пушкарева Соломония Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти12.06.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1881 ст.
Сын: Маланьин Игнатий Афанасьевич
Отец ребёнка: Маланьин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
05.10.1885 ст.
Дочь: Лазарева Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Маланьин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
30.04.1894 ст.
Сын: Маланьин Иоанн Афанасьевич
Отец ребёнка: Маланьин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
10.07.1896
Сын: Маланьин Иоанн Афанасьевич
Отец ребёнка: Маланьин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (пушкарева Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Маланьин Афанасий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1897 ст.